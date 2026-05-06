En la sesión de apertura de este miércoles, 6 de mayo de 2026,del Peso dominicano cotiza a 59.39 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.07% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del peso dominicano subió 0.66%, mientras que en el último año acumuló una caída de 2.06%, lo que sugiere un repunte reciente tras un desempeño anual negativo. Altos costos, caída en exportaciones, inseguridad en carreteras y baja demanda frenan inversión en México: S&P La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana es de 2.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.07%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica un crecimiento continuo en su valor respecto a las monedas extranjeras durante este periodo. En consecuencia, si esta tendencia persiste, podríamos esperar un fortalecimiento adicional de la moneda dominicana en el corto plazo. Sin embargo, factores económicos globales e internos podrían influir en su estabilidad futura. Altos costos, caída en exportaciones, inseguridad en carreteras y baja demanda frenan inversión en México: S&P Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El SAT quitará dinero a todos los mexicanos que cobren este salario: deberán pagar un impuesto