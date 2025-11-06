De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno de los Estados Unidos, habrá un cierre masivo de todas las escuelas en el país y en algunos casos se extenderá durante 48 horas.

La normativa responde a una orden federal que se lleva a cabo todos los años en noviembre. Los alumnos verán una reducción de las horas escolares y tendrán la posibilidad de descansar en dichas fechas.

Es oficial: confirmaron que cierran todas las escuelas del país

El próximo 27 de noviembre, de acuerdo al calendario oficial de feriados, los estadounidenses celebrarán el Día de Acción de Gracias. Se trata de una de las fechas más importantes y conmemorativas que se comparte en familia, es una tradición que nos invita a agradecer por las oportunidades que se reciben en el año y la compañía.

Debido a esta festividad, todas las escuelas del país cerrarán sus puertas ese jueves y no se dictarán clases. En algunos estados el cierre se extenderá al viernes 28 de noviembre, ya que algunas autoridades estatales suelen crear un “feriado puente” para otorgar un fin de semana largo de cuatro días.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

De esta forma, muchos alumnos gozarán de un receso más extenso y retomarán la actividad escolar el lunes 1 de diciembre.

¿Cuáles son los estados que tienen dos feriados por el Día de Acción de Gracias?

California: Day after Thanksgiving (Día después de Acción de Gracias).

Nevada: Family Day (Día de la Familia).

Illinois: Day after Thanksgiving (Día después de Acción de Gracias).

Louisiana: Day after Thanksgiving (Día después de Acción de Gracias).

Minnesota: Thanksgiving Friday (Viernes de Acción de Gracias).

Es importante destacar que, en muchos casos, este segundo feriado se lo considera “día no laborable” y el receso puede estar a cargo de cada empleador. Quienes sí tienen confirmado dicho descanso son los empleados públicos.

¿Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias se celebra en Estados Unidos cada cuarto jueves de noviembre y tiene su origen en el siglo XVII. La fecha conmemora la primera cosecha exitosa de los colonos ingleses que llegaron en el Mayflower y se establecieron en Plymouth, en 1621.

Aquel día, los peregrinos compartieron una comida con los nativos wampanoag para agradecer la ayuda que les permitió sobrevivir al duro invierno. Con el tiempo, esa celebración se transformó en una tradición nacional de gratitud, unión familiar y solidaridad, que hoy combina valores religiosos, históricos y culturales.

