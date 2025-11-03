



El Gobierno confirmó que habrá feriado el próximo martes 11 de noviembre y todos los trabajadores del país gozarán de un receso laboral. Se trata del primer feriado de noviembre y señala el final del calendario oficial de festividades en el país.

La medida se extenderá a todos los rubros que suelen cerrar sus puertas durante las respectivas fechas como es el caso de los bancos, algunos supermercados, oficinas gubernamentales, entre otros.

Es oficial: el Gobierno decretó feriado para este martes a nivel federal

El Día de los Veteranos o Veterans Day, es una la festividad nacional en la que se rinde homenaje a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el calendario oficial, se celebrará el martes 11 de noviembre.

Originalmente conocido como el Día del Armisticio, el Congreso estadounidense lo estableció oficialmente en 1938 para recordar a quienes lucharon en aquella guerra.

Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, el país amplió su significado: en 1954, el presidente Dwight D. Eisenhower firmó una ley que cambió su nombre a Día de los Veteranos, con el propósito de rendir tributo a todos los veteranos de las fuerzas militares, sin importar el conflicto en el que hubieran servido.

¿Quiénes son los trabajadores que recibirán pago doble durante este feriado?

En Estados Unidos, los empleados del gobierno federal suelen tener libre los feriados oficiales con goce de sueldo, mientras que en el sector privado no existe obligación legal de pagar doble. Ese beneficio depende de cada empresa o convenio laboral.

Sin embargo, muchos trabajadores esenciales, como los de hospitales, aeropuertos o comercios, sí reciben pago doble o un bono especial por trabajar esos días, como forma de compensar su labor durante jornadas no laborables.

¿Qué otras sucursales cierran por el feriado?