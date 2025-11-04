El Gobierno de los Estados Unidos confirmó un feriado extra para el viernes 28 de noviembre luego de la festividad por el Día de Acción de Gracias. Todos los trabajadores elegibles para el día extra de descanso podrán gozar de un fin de semana de cuatro días.

Si bien no se trata de un feriado federal, esta iniciativa se lleva a cabo en varios estados. Esta política se implementó con el objetivo de promover la unión familiar y la continuación de las tradiciones.

Confirmado: será feriado el 27 y 28 de noviembre y habrá un fin de semana largo de cuatro días

De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno de los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias se celebrará el próximo jueves 27 de noviembre en todo el país. A su vez, muchos estados gozarán de un feriado extra el viernes 28 de noviembre.

En el caso de los residentes de Washington, el viernes posterior al Día de Acción de Gracias celebrarán el feriado por el Día de la Herencia Nativa Americana. De esta forma, muchos estadounidenses disfrutarán de un fin de semana extra largo de cuatro días.

¿Qué se celebra el Día de la Herencia Nativa Americana en Washington?

Este día fue creado para honrar la historia, la cultura y las contribuciones de los pueblos indígenas de los Estados Unidos, especialmente de las tribus nativas del noroeste del Pacífico, que tienen una presencia histórica y cultural muy importante en Washington.

Durante esta jornada, muchas instituciones estatales permanecen cerradas, y se realizan actividades educativas y culturales para promover el reconocimiento y el respeto hacia las comunidades nativas, sus tradiciones y su legado en la formación del estado.

¿Quiénes gozarán de un fin de semana largo de cuatro días?

Los empleados estatales tendrán un fin de semana largo de cuatro días, ya que el viernes posterior al Día de Acción de Gracias es feriado por el Día de la Herencia Nativa Americana. Todas las oficinas públicas permanecerán cerradas.

En el sector privado, el descanso dependerá de cada empresa. Algunas otorgan el día libre o reducen horarios, pero no están obligadas por ley, especialmente en comercios que mantienen su actividad por el inicio de la temporada de compras.

Otros estados que celebran un feriado luego del Día de Acción de Gracias