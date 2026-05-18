La técnica de hervir cáscara de limón, canela y jengibre emerge como una alternativa casera para los amantes de perfumar el hogar, utilizando ingredientes accesibles y evitando el uso de aerosoles o fragancias artificiales. Este procedimiento es principalmente útil para mejorar el olor de la casa, sobre todo en la cocina o en espacios cerrados, dado que el vapor generado libera aromas cítricos y especiados que contribuyen a una atmósfera de frescura en el ambiente. La combinación funciona por contraste aromático: el limón brinda un aroma fresco y limpio; la canela suma una nota cálida y especiada; y el jengibre agrega intensidad. Juntos generan un perfume equilibrado y agradable para la mayoría de los hogares. Además, es una alternativa accesible y sustentable. Se aprovechan cáscaras que suelen desecharse y se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de calentado. El uso recomendado es colocar en una olla: Importante: la preparación no debe dejarse sin supervisión y se aconseja apagarlo si se sale de la cocina