Las autoridades de Florida mantienen vigente una sanción económica que puede alcanzar los 500 dólares para quienes dejen objetos voluminosos, residuos o basura en lugares no autorizados frente a sus viviendas. La medida apunta especialmente a quienes sacan muebles, colchones, aparatos o desechos fuera del horario, del punto o del sistema permitido. Esta práctica está catalogada como “illegal dumping”. De acuerdo con la información oficial de la Ciudad de Miami, tirar basura o dejar objetos grandes en la calle, en la acera o en el frente de la propiedad fuera de las reglas establecidas puede generar una multa de 500 dólares o incluso arresto. La norma alcanza a distintos tipos de residuos, desde sillones y electrodomésticos hasta escombros, neumáticos u otros elementos de gran tamaño. Aunque muchas personas lo hacen como una forma rápida de deshacerse de objetos viejos, las autoridades consideran esta práctica como una infracción ambiental. El argumento oficial es que estos residuos afectan la limpieza urbana, deterioran los barrios y generan costos adicionales para la ciudad. La clave está en que no alcanza con sacar la basura al frente de la casa. También importa cuándo se hace, dónde se coloca y qué tipo de propiedad tiene el residente, ya que las reglas cambian entre viviendas particulares y edificios de apartamentos. En el caso de las casas que cuentan con los contenedores residenciales habituales, la Ciudad de Miami permite sacar residuos voluminosos, pero solo bajo ciertas condiciones. Los objetos deben colocarse frente a la propiedad, a una distancia mínima de cinco pies de cualquier objeto, y únicamente la noche anterior al día de recolección. Para quienes viven en apartamentos con contenedor, la regla es todavía más estricta. La ciudad aclara que esos residentes no pueden dejar basura voluminosa en la acera para que la retire el servicio municipal, por lo que deben coordinar la recolección con el administrador del edificio o contratar un servicio autorizado. La forma más sencilla de evitar esta penalización es respetando el sistema de recolección de residuos voluminosos que tiene cada dirección. La Ciudad de Miami ofrece un servicio de bulky trash una vez por semana para determinadas viviendas, y también permite consultar el calendario oficial de retiro según la dirección del domicilio. Además, la ciudad recuerda que los residentes pueden usar el Mini Dump Facility, una instalación habilitada para desechar muebles, electrónicos, ramas y otros objetos grandes sin recurrir al vertido ilegal.