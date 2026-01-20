En California, una nueva ley amplía las facultades del Gobierno para echarte de tu casa sin previo aviso en situaciones específicas, habilitando desalojos masivos y la destrucción de lo que quede dentro si no se cumplen ciertos plazos. La medida ya está en vigor y comenzó a aplicarse en condados clave del estado.

El cambio normativo ajusta procedimientos y reduce tiempos de actuación , lo que acelera los operativos y vuelve definitivas sus consecuencias.

El foco oficial está puesto en riesgos para la salud y la seguridad, pero el impacto práctico recae sobre personas que viven en viviendas móviles o precarias en el estado.

¿A quiénes puede echar el Gobierno de su casa en California y por qué habrá desalojos masivos?

El Gobierno de California puede desalojar sin previo aviso cuando se trate de casas rodantes consideradas inoperables o abandonadas, con un valor inferior a u$s 4.000 y que las autoridades evalúen como un riesgo sanitario o de seguridad.

En esos casos, se autoriza el retiro del vehículo y, de no mediar reclamo, su destrucción.

La norma apunta a cortar el circuito de compra y reventa informal de RVs deterioradas que regresaban a la vía pública tras subastas, perpetuando situaciones de informalidad. La aplicación rige en Los Ángeles y Alameda y se extiende hasta el 1 de enero de 2030.

Puntos clave

Retiro y desecho de casas rodantes inoperables o abandonadas.

Umbral de valuación: menos de u$s 4.000 .

Vigencia limitada a condados específicos y con fecha de finalización.

¿Cómo serán los desalojos y cuándo se destruyen las pertenencias?

Aunque la ley habilita desalojos masivos en California, establece un procedimiento mínimo previo: las autoridades deben notificar al propietario y respetar plazos obligatorios antes de destruir la vivienda móvil y lo que quede dentro. El objetivo es dar una última oportunidad de reclamo y retiro de pertenencias .

Si no hay reclamo dentro del plazo, la ciudad queda habilitada a proceder con la destrucción. Además, si luego se determina que la casa rodante no era inoperable ni peligrosa, el organismo que ordenó el retiro debe asumir los costos.

Cómo funciona el procedimiento