El Formulario I-551, conocido popularmente como Green Card o Tarjeta de Residente Permanente permite a los residentes permanentes legales demostrar su identidad, su registro migratorio y su autorización para vivir de manera permanente en Estados Unidos.

Documentos que sirven como prueba de que se cumplieron las obligaciones de registro migratorio: el Formulario I-551 es parte de la lista

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunica la regla final sobre el registro de extranjeros en el Registro Federal. La normativa identifica diferentes documentos que pueden servir como prueba de que una persona cumplió con las obligaciones de registro establecidas por la legislación migratoria.

Entre esas evidencias se encuentra:

El Formulario I-551 o Green Card

Determinados registros de ingreso y salida

Documentos de autorización de empleo reconocidos

Otras constancias migratorias incluidas expresamente en la regulación

El DHS reconoce oficialmente al Formulario I-551 o Green Card como evidencia de registro migratorio. REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

Qué es el Formulario I-551

El Formulario I-551 es la denominación técnica de la Permanent Resident Card, más conocida como Green Card.

No se trata de un formulario que cualquier extranjero pueda descargar, completar y presentar. La tarjeta es emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos cuando una persona obtiene oficialmente la residencia permanente legal. El documento acredita que su titular:

Es residente permanente legal

Puede vivir de manera permanente en Estados Unidos

Cuenta, en términos generales, con autorización para trabajar

Fue registrado dentro del sistema migratorio federal

Posee un número de extranjero asignado por el DHS

De qué sirve esta documentación en un control de ICE

Durante un control migratorio, el titular puede utilizar el Formulario I-551 para acreditar que es un residente permanente registrado. La tarjeta permite comprobar: