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El Formulario I-551, conocido popularmente como Green Card o Tarjeta de Residente Permanente permite a los residentes permanentes legales demostrar su identidad, su registro migratorio y su autorización para vivir de manera permanente en Estados Unidos.
Documentos que sirven como prueba de que se cumplieron las obligaciones de registro migratorio: el Formulario I-551 es parte de la lista
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunica la regla final sobre el registro de extranjeros en el Registro Federal. La normativa identifica diferentes documentos que pueden servir como prueba de que una persona cumplió con las obligaciones de registro establecidas por la legislación migratoria.
Entre esas evidencias se encuentra:
- El Formulario I-551 o Green Card
- Determinados registros de ingreso y salida
- Documentos de autorización de empleo reconocidos
- Otras constancias migratorias incluidas expresamente en la regulación
Qué es el Formulario I-551
El Formulario I-551 es la denominación técnica de la Permanent Resident Card, más conocida como Green Card.
No se trata de un formulario que cualquier extranjero pueda descargar, completar y presentar. La tarjeta es emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos cuando una persona obtiene oficialmente la residencia permanente legal. El documento acredita que su titular:
- Es residente permanente legal
- Puede vivir de manera permanente en Estados Unidos
- Cuenta, en términos generales, con autorización para trabajar
- Fue registrado dentro del sistema migratorio federal
- Posee un número de extranjero asignado por el DHS
De qué sirve esta documentación en un control de ICE
Durante un control migratorio, el titular puede utilizar el Formulario I-551 para acreditar que es un residente permanente registrado. La tarjeta permite comprobar:
- La identidad del titular
- Su número de registro migratorio
- Su condición de residente permanente
- La fecha de vencimiento del documento
- La información biométrica incorporada en la tarjeta