Los extranjeros que desean ingresar a Estados Unidos por motivos de negocios y turismo tienen distintas opciones para conseguir un permiso que les habilite la entrada. La más común y usada es la Visa B1/B2, que permite estadías de hasta 90 días y no habilita otra actividad que no sean las acreditadas.

Por otro lado, también existe la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA), un permiso digital que pueden solicitar los ciudadanos de países pertenecientes al Programa de Exención de Visado (VWP) de Estados Unidos. También puede ser usada para viajes por turismo y negocios, y permite estadías legales de hasta 90 días.

Formulario ESTA: ¿Qué es y quiénes pueden acceder?

La Autorización Electrónica de Viaje es un sistema que administra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y ayuda a determinar si un viajero es elegible para ingresar a Estados Unidos con el Programa de Exención de Visado.

Es una autorización que se tramita previa al viaje y que permite abordar el avión o presentarse ante un puerto de entrada estadounidense sin tener que tramitar una visa B1/B2.

Podrán acceder quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Sean ciudadanos o nacionales de un país participante del Programa de Exención de Visa.

Tengan un pasaporte biométrico.

Viajen por turismo, negocios o tránsito.

Permanezcan en Estados Unidos 90 días o menos .

Cumplan todas las condiciones migratorias del programa.

La Autorización Electrónica de Viaje es un sistema que administra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y ayuda a determinar si un viajero es elegible para ingresar a Estados Unidos con el Programa de Exención de Visado. Chat GPT /Elcronistausa

¿Qué países forma parte el Programa de Exención de Visado de Estados Unidos?

Los países incluidos en este programa son, hasta próxima actualización:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Paso a paso: ¿Cómo solicitar una ESTA?

Para solicitar una ESTA se debe realizar el trámite en línea a través del sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos:

Completar la solicitud electrónica. Ingresar los datos personales y del pasaporte. Ingresar los datos del viaje. Responder algunas preguntas de seguridad y elegibilidad. Pagar la tarifa. Esperar la resolución de la solicitud.

Ni la visa ni la ESTA aseguran el ingreso al país, ya que la decisión final la tiene el agente de migración.