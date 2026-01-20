El proceso de alistamiento para el Servicio Militar Obligatorio comenzó en México el pasado 2 de enero tanto dentro del territorio mexicano como en todos sus Consulados para los varones nacidos en 2008, dado que este año alcanzan sus 18.

“La Ley del Servicio Militar Nacional en su Artículo 11, considera que los mexicanos en edad militar tienen la obligación de inscribirse en nuestros Consulados en el extranjero”, indican las autoridades mexicanas. Esto compete a cualquier mexicano de entre 18 y 40 años.

Fecha en la que todos deben realizar este trámite

Los mexicanos que alcanzan los 18 este año y viven en Estados Unidos deben alistarse al Servicio Militar antes del 15 de octubre.

Para ello, tendrán que acudir a su Oficina Consultar más cercana y entregar documentación correspondiente. En ese momento recibirán una Cartilla de Identidad del S.M.N. que contiene una matrícula iniciada con la letra Z. Esto los diferencia de quienes radican en el país, que inician con la letra D.

En dichos casos, no se realiza el entrenamiento militar en los cuarteles, sino que quienes residen en otro país permanecen “a disponibilidad”, siendo un estatus administrativo y no un servicio activo.

Quienes se alisten al Servicio Militar en el exterior no deben realizar el entrenamiento activo. Fuente: archivo. Nikita Buida

Documentos que hay que presentar para cumplir con este trámite

De acuerdo con lo especificado por las autoridades, los mexicanos que vivan en Estados Unidos y deban completar este trámite tendrán que

Acudir personalmente a la oficina consular de su lugar de residencia Presentar una copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficina del Registro Civil mexicano Presentar original y copia de cambio de domicilio al extranjero, por ejemplo, mediante facturas de servicios públicos Presentar una identificación oficial con foto Llenar la solicitud