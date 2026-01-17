Cuba enfrenta un apagón histórico que dejará sin electricidad de forma simultánea a cerca del 58% del país, según informó la estatal Unión Eléctrica (UNE). Los cortes de luz masivos se concentrarán en el horario de mayor demanda, durante la tarde y noche del sábado , mediante desconexiones programadas.

La situación expone la falta del principal recurso del sistema eléctrico: el combustible. La isla depende de importaciones de crudo y hoy su abastecimiento está comprometido: los envíos desde Venezuela fueron bloqueados por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, mientras que México y Rusia redujeron despachos, dejando al país con reservas limitadas para sostener la generación.

¿Por qué ocurre este apagón histórico y a quiénes afecta?

De acuerdo con la UNE, para el pico de consumo se prevé una capacidad máxima de 1.366 MW frente a una demanda estimada de 3.200 MW, lo que genera un déficit de 1.834 MW. Para evitar fallas desordenadas del sistema eléctrico nacional, se aplicarán cortes que alcanzarán una afectación cercana a 1.864 MW.

El problema se agrava porque seis de las 16 unidades termoeléctricas están fuera de servicio por averías o mantenimiento, y decenas de generadores distribuidos no operan por falta de combustible y lubricantes, reduciendo aún más la oferta disponible.

¿Qué tener en cuenta para atravesar los cortes de luz?

Los apagones prolongados impactan en servicios básicos y en la economía, que ya muestra una contracción. Con menos de dos meses de petróleo importado disponible, las autoridades anticipan un escenario de racionamiento sostenido mientras persista la escasez de combustible.

Recomendaciones prácticas

Cargar con antelación celulares, linternas y baterías externas.

Priorizar el uso de electrodomésticos en horas con suministro.

Reducir el consumo durante los picos para evitar sobrecargas.

El Gobierno atribuye el escenario a la escasez de divisas, las averías recurrentes y el bloqueo del crudo venezolano, sumado a la reducción de otros proveedores. Para expertos independientes, el apagón histórico refleja años de infrafinanciación del sector, sin una solución inmediata.