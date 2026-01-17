En esta noticia

Cuba enfrenta un apagón histórico que dejará sin electricidad de forma simultánea a cerca del 58% del país, según informó la estatal Unión Eléctrica (UNE). Los cortes de luz masivos se concentrarán en el horario de mayor demanda, durante la tarde y noche del sábado, mediante desconexiones programadas.

La situación expone la falta del principal recurso del sistema eléctrico: el combustible. La isla depende de importaciones de crudo y hoy su abastecimiento está comprometido: los envíos desde Venezuela fueron bloqueados por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, mientras que México y Rusia redujeron despachos, dejando al país con reservas limitadas para sostener la generación.

¿Por qué ocurre este apagón histórico y a quiénes afecta?

De acuerdo con la UNE, para el pico de consumo se prevé una capacidad máxima de 1.366 MW frente a una demanda estimada de 3.200 MW, lo que genera un déficit de 1.834 MW. Para evitar fallas desordenadas del sistema eléctrico nacional, se aplicarán cortes que alcanzarán una afectación cercana a 1.864 MW.

El problema se agrava porque seis de las 16 unidades termoeléctricas están fuera de servicio por averías o mantenimiento, y decenas de generadores distribuidos no operan por falta de combustible y lubricantes, reduciendo aún más la oferta disponible.

¿Qué tener en cuenta para atravesar los cortes de luz?

Los apagones prolongados impactan en servicios básicos y en la economía, que ya muestra una contracción. Con menos de dos meses de petróleo importado disponible, las autoridades anticipan un escenario de racionamiento sostenido mientras persista la escasez de combustible.

Recomendaciones prácticas

  • Cargar con antelación celulares, linternas y baterías externas.
  • Priorizar el uso de electrodomésticos en horas con suministro.
  • Reducir el consumo durante los picos para evitar sobrecargas.

El Gobierno atribuye el escenario a la escasez de divisas, las averías recurrentes y el bloqueo del crudo venezolano, sumado a la reducción de otros proveedores. Para expertos independientes, el apagón histórico refleja años de infrafinanciación del sector, sin una solución inmediata.