El noreste de Estados Unidos se está preparando para la llegada de un fin de semana helado, con temperaturas acompañadas de viento y nieve, capaces de intensificar las condiciones invernales. Los expertos indican que podría tratarse de uno de los fríos más extremos que se experimentaron esta temporada, no sólo por los valores térmicos reales sino por cómo se sentirán. Especialistas de AccuWeather pronostican un fin de semana sumamente frío para millones de personas en el noreste del país, advirtiendo que la tanda inicial del aire ártico que llega de Canadá vendrá acompañada de nieve y ráfagas de viento. Se indica que, si bien este fin de semana no marcara el récord en cuanto a temperaturas reales, es posible que muchas zonas de este sector del país lo sientan como el más crudo del invierno. El consejo para los conductores es mantener suma precaución, dado que habrá visibilidad reducida. Es posible que, además, por la acumulación de nieve y hielo, haya retrasos o cancelaciones de vuelos. Los especialistas indican que las temperaturas bajarán a un sólo dígito o se mantendrán en bajo cero durante este fin de semana. Además, se advierte por vientos del norte-noroeste de entre 56 y 89 kilómetros por hora, lo que intensificará aún más el frío, sobre todo viernes y sábado, pues se espera que el domingo sea el día menos fresco.