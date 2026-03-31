El oeste de Estados Unidos está dejando atrás las temperaturas inusualmente cálidas que se experimentaron los últimos días y es gracias a un sistema de tres tormentas consecutivas que prometen cambiar completamente el panorama climático. Este clima que ingresará a la región provocará lluvias torrenciales con nieve en ciertos casos y vientos intensos durante gran parte de la semana. En ese sentido hoy martes llegará la última tormenta de marzo y continuará bajando las temperaturas en la región. Luego del frente que inició ayer lunes e impacto en la región Four Corners, expertos de AccuWeather prevén que un nuevo sistema lleve fuertes precipitaciones y nevadas en zonas elevadas de varios estados del oeste como EL tercer y último sistema llegará entre la noche de hoy y la madrugada de mañana, extendiendo el rango de zonas afectadas por las precipitaciones. Las lluvias con ráfagas de viento de hasta 56 km/h caerán desde California y Nevada hasta Washington e Idaho, aunque este clima se concentrará especialmente en la zona que conforman el noreste de California y oeste de Washington. Los expertos pronostican que para el fin de semana regresará el aire más cálido y seco, por lo que las temperaturas volverán a superar la media histórica al iniciar abril.