En los últimos meses, ha surgido un hábito sencillo que ha comenzado a captar la atención de muchos: rociar vinagre en la entrada y en las esquinas de la casa. Esta práctica ha demostrado ser cada vez más popular entre quienes buscan optimizar sus rutinas semanales. El vinagre blanco ha dejado de ser únicamente un ingrediente culinario para erigirse como uno de los recursos más solicitados en las estrategias de limpieza del hogar. Su bajo costo, versatilidad y capacidad desinfectante lo posicionan como una alternativa natural frente a productos industriales. Una de las emisiones que suscita mayor interés es su uso como repelente natural contra insectos. La fuerte fragancia del ácido acético actúa como una barrera olfativa para varias plagas domésticas. Por esta razón, la aplicación de vinagre diluido en puntos estratégicos puede contribuir a minimizar su presencia sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos. Las hormigas, las arañas y hasta las cucarachas suelen evitar áreas con olores persistentes. Igualmente, proporciona beneficios específicos adicionales: Esta combinación expone la razón por la cual el vinagre para limpiar la casa ha generado un notable interés en redes sociales y motores de búsqueda. La mezcla recomendada es simple: Más allá de la higiene, también existe una perspectiva simbólica asociada al Feng Shui, una disciplina ancestral de origen chino que busca la armonización de los espacios. En este contexto, el vinagre se emplea como un elemento purificador destinado a “limpiar energías negativas” en ambientes específicos. Los puntos clave son los siguientes: En este sentido, el énfasis no recae en la desinfección, sino en la intención simbólica del ritual.