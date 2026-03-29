En medio de la presión creciente por el costo de la vivienda en Estados Unidos, hay estados donde el mercado inmobiliario funciona con reglas muy particulares. Uno de los casos más representativos es el de Arizona, donde la legislación permite que los propietarios ajusten el precio de los alquileres sin un límite máximo establecido por ley. Este esquema se apoya en una normativa estatal que impide a las ciudades y municipios intervenir en los valores de renta. En la práctica, esto significa que el precio de los contratos queda definido casi exclusivamente por la dinámica del mercado y los acuerdos entre privados, sin la posibilidad de imponer topes desde el ámbito local. El marco legal vigente en Arizona establece que el control de alquileres es una facultad reservada al estado. Esta disposición forma parte del Arizona Residential Landlord and Tenant Act, que regula la relación entre propietarios e inquilinos y, al mismo tiempo, bloquea cualquier intento de regulación de precios por parte de gobiernos locales. De esta manera, ciudades como Phoenix o Tucson no pueden implementar políticas para limitar los aumentos, aun cuando el costo de la vivienda se dispare en determinadas zonas. En este contexto, los propietarios cuentan con un amplio margen para definir el valor de las rentas. Los aumentos suelen aplicarse al finalizar un contrato o durante su renovación, siempre que se respeten los plazos de notificación establecidos por la ley. Sin embargo, no existe un porcentaje máximo de incremento, lo que habilita subas significativas en períodos de alta demanda. Para los inquilinos, esto implica una mayor exposición a cambios bruscos en los precios, especialmente en zonas urbanas donde la demanda habitacional crece con rapidez. Por eso, el modelo genera tensiones y reabre el debate sobre la necesidad de equilibrar el mercado frente a la suba de alquileres. En términos concretos, este sistema puede traducirse en: La prohibición del control de alquileres en Estados Unidos, en este caso en Arizona, no es reciente. Se trata de una política adoptada hace décadas que posiciona al estado como uno de los más favorables para los propietarios dentro del país. A lo largo del tiempo, esta estructura se mantuvo sin grandes modificaciones, incluso en contextos de crisis habitacional. Si bien existen excepciones vinculadas a viviendas subsidiadas o programas específicos, el grueso del mercado opera bajo esta lógica de libertad de precios, donde el valor final depende de la oferta, la demanda y las condiciones del contrato.