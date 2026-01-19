Las autoridades de California y Oregon emitieron una nueva disposición sanitaria ante la llegada de una tormenta de partículas contaminantes que elevó la mala calidad del aire a niveles considerados insalubres. La situación afecta a millones de personas y llevó a los organismos estatales a recomendar que la población permanezca en sus hogares para reducir riesgos en la salud.

El fenómeno está vinculado a una alta concentración de partículas finas en el aire, que reducen la visibilidad y pueden provocar complicaciones respiratorias. Si bien no se trata de una cuarentena obligatoria con sanciones, las autoridades pidieron limitar al máximo las salidas y evitar actividades al aire libre mientras se mantenga el episodio.

California y Oregon bajo alerta por una fuerte tormenta de “partículas insalubres”

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, a través de su sistema de monitoreo de calidad del aire, detectó niveles de partículas PM2.5 clasificados como insalubres y muy insalubres en distintas regiones de ambos estados. Según el organismo, estas condiciones pueden provocar efectos adversos incluso en personas sanas.

Ante este escenario, la agencia recomendó permanecer en espacios cerrados, evitar actividades al aire libre y reducir la exposición prolongada al aire exterior, especialmente durante las horas con mayor concentración de contaminantes.

Una nueva alerta climática sobre California y Oregon obliga a sus residentes a permanecer en sus casas. Fuente: Archivo. ChatGPT imagen ilustrativa

Las áreas más comprometidas incluyen sectores del norte y centro de California y amplias regiones de Oregon, donde la visibilidad se vio reducida y el aire presenta un olor persistente a contaminación. Escuelas, centros de salud y organismos públicos recibieron indicaciones para adaptar actividades y proteger a los grupos de riesgo.

Las recomendaciones de los expertos para cuidar la salud

Entre las principales recomendaciones se destacan mantener puertas y ventanas cerradas, utilizar purificadores de aire si están disponibles y evitar el ejercicio físico al aire libre hasta que mejoren las condiciones atmosféricas.

La exposición a este tipo de tormenta de partículas puede causar dificultad para respirar, tos, irritación en los ojos, dolor en el pecho y fatiga, con mayor impacto en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Las autoridades señalaron que la duración del episodio dependerá de los cambios meteorológicos y de la dispersión de los contaminantes. Hasta entonces, se mantiene la alerta sanitaria activa y el pedido oficial de quedarse en casa para minimizar los riesgos en la salud de la población.