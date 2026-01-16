De acuerdo con el calendario oficial de feriados federales, el próximo lunes 19 de enero habrá asueto en todo el país y muchos trabajadores gozarán de un fin de semana largo de 3 días. Este descanso estará acompañado de múltiples cierres de sucursales y una reducción de la actividad laboral.

Con el comienzo del 2026, las autoridades federales actualizaron la información respecto a las efemérides de los próximos meses y para que los ciudadanos puedan organizarse.

Feriado confirmado para el lunes 19 de enero

El Gobierno de los Estados Unidos confirmó el primer feriado del año que tendrá lugar el próximo lunes, habiendo un fin de semana largo de 3 días. Se trata de la conmemoración por el Día de Martin Luther King Jr., una de las principales figuras estadounidenses que luchó contra la discriminación racial.

Durante la fecha, los bancos permanecerán cerrados al igual que las oficinas estatales. Al tratarse de una normativa federal, la gran mayoría de los ciudadanos podrán descansar y quienes deban trabajar, de acuerdo a las leyes laborales, cobrarán un dinero extra.

Estados Unidos tendrá el primer fin de semana largo del año por el feriado del 19 de enero. Fuente: Archivo.

¿Qué se celebra el Día de Martin Luther King Jr.?

Conmemora la vida y el legado del líder del movimiento por los derechos civiles, reconocido por su lucha pacífica contra la discriminación racial y la desigualdad. La fecha recuerda su papel clave en la defensa de la igualdad ante la ley, la justicia social y el fin de la segregación, valores que marcaron un antes y un después en la historia del país.

Este día festivo federal busca honrar su mensaje de no violencia y reflexionar sobre el impacto de sus discursos y acciones, especialmente su llamado a la convivencia y al respeto entre comunidades. Además de los actos oficiales, se promueven actividades educativas y comunitarias que refuerzan su legado y mantienen vigente su lucha por los derechos civiles y la igualdad racial.

Todos los fin de semana largo del 2026

Además del Día de Martin Luther King Jr., habrá fin de semana largo en las siguientes fechas: