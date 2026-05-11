En la sesión de apertura de este lunes, 11 de mayo de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.63 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior. En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización subió un 2.09% en la última semana y avanzó un 1.62% en el último año, lo que sugiere una apreciación moderada reciente. Mejor que INAPAM | Cuáles son los requisitos para acceder a la Tarjeta Dorada y qué beneficios tiene La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que fue del 11.90%, es menor que la volatilidad anual del 19.61%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy presenta una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que el dato de 0 es positivo. Esto indica un ligero aumento en el valor de la moneda en relación con otras monedas. En los últimos días, el Quetzal ha mostrado una estabilidad en su rendimiento, lo que refleja una confianza moderada en la economía nacional. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para anticipar posibles cambios futuros. Mejor que INAPAM | Cuáles son los requisitos para acceder a la Tarjeta Dorada y qué beneficios tiene Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Adiós Ley de Tránsito | A partir de mayo quedará prohibido transitar con vidrios polarizados: confirman elevadas multas por incumplimiento