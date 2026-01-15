El Gobierno compartió el calendario oficial de feriados federales y quedó en evidencia que se redujo un día de asueto en enero. Se trata de uno de los días festivos más particulares y esperados por los residentes que no podrán gozarlo en las próximas semanas.

La vigencia de los feriados está acompañada de una reducción significativa de la actividad laboral, ya que los bancos suelen cerrar sus puertas al igual que otros rubros.

Pero con la falta de dicho día de descanso en el 2026, la reducción laboral será menor a la registrada en el 2025.

Calendario: se eliminó el feriado más esperado de enero

De acuerdo con las normativas vigentes en Estados Unidos, todos los años los ciudadanos gozan de 11 feriados, excepto por un detalle particular que ocurre cada cuatro años y que da lugar a un asueto extra.

Se trata del feriado por el día 20 de enero tras la asunción de un presidente. El Día de la Inauguración, como se lo conoce, celebra el cambio de gobierno (en caso de que así haya resultado la elección) y marca la fecha en la que asume el mandatario.

Estados Unidos confirmó que serán 11, y no 12 como en el 2025, la cantidad de feriados federales en el 2026. Fuente: Archivo.

Tras las elecciones presidenciales en el 2024, el 20 de enero del 2025 se celebró este feriado con Donald Trump como su protagonista. El próximo festejo de esta índole será en 2029, tras las elecciones del 2028.

Todos los feriados confirmados para el 2026