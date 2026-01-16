Ya es oficial | Este lunes 19 de enero todos los bancos del país cerrarán sus puertas. (Fuente: Archivo)

De acuerdo al calendario laboral oficial del Gobierno de los Estados Unidos, el lunes 19 de enero todos los bancos del país cerrarán sus puertas. En concreto, las entidades financieras no ofrecerán atención al público y no será posible realizar ciertas operaciones o transacciones habituales.

La medida no se limita al sector bancario, ya que también contempla el cierre de comercios, supermercados, tiendas de ropa y locales de artículos generales, que podrían optar por suspender su actividad.

Confirmado: cierran todos los bancos del país este lunes

El proximo lunes 19 de enero, las oficinas bancarias permanecerán cerradas y solo estarán disponibles los cajeros automáticos para operaciones simples que no requieren asistencia del personal. De este modo, debido al fin de semana largo, los bancos permanecerán cerrados durante 3 días.

Este día se conmemora en los Estados Unidos el Martin Luther King Jr. Day, un feriado federal que se celebra cada tercer lunes de enero en homenaje al histórico líder del movimiento por los derechos civiles.

Durante esta jornada, las oficinas del gobierno federal, bancos y muchas instituciones públicas permanecen cerradas, mientras que algunas empresas privadas y comercios operan con horarios reducidos o normales, según el estado y la ciudad.

Cuáles son las operaciones bancarias que no podrán realizarse

A causa del feriado, los usuarios deberán aplazar las gestiones que requieren intervención del personal bancario. Entre ellas aparecen: