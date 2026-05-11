En la apertura de mercados de este lunes, 11 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.02 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0%. En la última semana, el Peso dominicano retrocedió -0.56% y en el último año acumuló una caída de -2.85%, señalando una tendencia bajista reciente en su cotización. Mejor que INAPAM | Cuáles son los requisitos para acceder a la Tarjeta Dorada y qué beneficios tiene La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 7.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.06%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días. Según el dato de 0 de hoy, que es negativo, se observa que la moneda ha perdido valor en relación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un posible debilitamiento de la economía local o factores externos que están influyendo negativamente en la moneda. Es importante monitorear esta tendencia para anticipar posibles impactos en el mercado y en los consumidores. Mejor que INAPAM | Cuáles son los requisitos para acceder a la Tarjeta Dorada y qué beneficios tiene Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Adiós Ley de Tránsito | A partir de mayo quedará prohibido transitar con vidrios polarizados: confirman elevadas multas por incumplimiento