La cotizacióndel Peso colombiano este lunes 11 de mayo en Estados Unidos es de 3,733.49 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.02% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del peso colombiano avanzó 0.56%, pero en el último año retrocedió -6.84%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual a la baja. Mejor que INAPAM | Cuáles son los requisitos para acceder a la Tarjeta Dorada y qué beneficios tiene La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano, con un 4.12%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.89%. La tendencia de la cotización del Peso colombiano hoy es positiva y considerando que el dato 1 es 3, podemos observar un crecimiento constante en su valor en relación con los días pasados. Esta alza refleja un fortalecimiento de la moneda, lo cual podría deberse a factores económicos favorables. Con un dato 1 positivo, los inversores muestran confianza en el Peso colombiano. Este crecimiento podría potenciar la estabilidad económica del país y mejorar las expectativas de inversión a corto plazo. Mejor que INAPAM | Cuáles son los requisitos para acceder a la Tarjeta Dorada y qué beneficios tiene Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Adiós Ley de Tránsito | A partir de mayo quedará prohibido transitar con vidrios polarizados: confirman elevadas multas por incumplimiento