El Gobierno confirmó el calendario oficial de feriados federales que regirá en los próximos meses del 2026 y se conoció que muchos trabajadores gozarán de 8 fin de semanas largos.

Durante los asuetos se percibirá una reducción notoria de la actividad laboral en diversos rubros, principalmente, en oficias públicas, bancos y el correo.

Oficial: el 2026 será el mejor calendario de feriados

De acuerdo al cronograma oficial de feriados federales de los Estados Unidos, los ciudadanos gozan de 11 días festivos a lo largo del año. Cada fecha conmemora un hito histórico distinto y suele reunir a los estadounidenses en las calles.

Estados Unidos confirmó el calendario de feriados federales del 2026. Fuente: Archivo.

Las autoridades federales reiteraron los asuetos del 2026 y muchos de ellos coinciden con días del fin de semana, por lo que los recesos se extenderán hasta 72 horas.

Todos los feriados del 2026:

Año nuevo : 1 de enero

Día de Martín Luther King : 19 de enero

Día de los Presidentes : 16 de febrero

Día de los Caídos: 25 de mayo

Juneteenth : 19 de junio

Día de la Independencia : 4 de julio

Día del Trabajo : 7 de septiembre

Columbus Day : 12 de octubre

Día de los Veteranos : 11 de noviembre

Acción de Gracias : 26 de noviembre

Navidad: 25 de diciembre

Habrá 8 fin de semanas largos en el año

Estos asuetos dan lugar a descansos extendidos porque caen en viernes o lunes, o bien se observan de manera que se extiende el fin de semana:

Día de Martin Luther King Jr. el lunes 19 de enero. Día de los Presidentes el lunes 16 de febrero. Memorial Day (Día de los Caídos) el lunes 25 de mayo. Juneteenth el viernes 19 de junio. Día de la Independencia (feriado observado) el viernes 3 de julio. Labor Day (Día del Trabajo) el lunes 7 de septiembre. Columbus Day / Día de los Pueblos Indígenas el lunes 12 de octubre. Navidad el viernes25 de diciembre.

Muchos estadounidenses pueden tener más de 11 recesos en el año, ya que también se tienen en cuenta los feriados estatales sujetos a normativas particulares.