El Gobierno confirmó el calendario oficial de feriados federales que regirá en los próximos meses del 2026 y se conoció que muchos trabajadores gozarán de 8 fin de semanas largos.
Durante los asuetos se percibirá una reducción notoria de la actividad laboral en diversos rubros, principalmente, en oficias públicas, bancos y el correo.
Oficial: el 2026 será el mejor calendario de feriados
De acuerdo al cronograma oficial de feriados federales de los Estados Unidos, los ciudadanos gozan de 11 días festivos a lo largo del año. Cada fecha conmemora un hito histórico distinto y suele reunir a los estadounidenses en las calles.
Las autoridades federales reiteraron los asuetos del 2026 y muchos de ellos coinciden con días del fin de semana, por lo que los recesos se extenderán hasta 72 horas.
Todos los feriados del 2026:
- Año nuevo: 1 de enero
- Día de Martín Luther King: 19 de enero
- Día de los Presidentes: 16 de febrero
- Día de los Caídos: 25 de mayo
- Juneteenth: 19 de junio
- Día de la Independencia: 4 de julio
- Día del Trabajo: 7 de septiembre
- Columbus Day: 12 de octubre
- Día de los Veteranos: 11 de noviembre
- Acción de Gracias: 26 de noviembre
- Navidad: 25 de diciembre
Habrá 8 fin de semanas largos en el año
Estos asuetos dan lugar a descansos extendidos porque caen en viernes o lunes, o bien se observan de manera que se extiende el fin de semana:
- Día de Martin Luther King Jr. el lunes 19 de enero.
- Día de los Presidentes el lunes 16 de febrero.
- Memorial Day (Día de los Caídos) el lunes 25 de mayo.
- Juneteenth el viernes 19 de junio.
- Día de la Independencia (feriado observado) el viernes 3 de julio.
- Labor Day (Día del Trabajo) el lunes 7 de septiembre.
- Columbus Day / Día de los Pueblos Indígenas el lunes 12 de octubre.
- Navidad el viernes25 de diciembre.
Muchos estadounidenses pueden tener más de 11 recesos en el año, ya que también se tienen en cuenta los feriados estatales sujetos a normativas particulares.