En 2025 entró en vigor la versión federal de la licencia de conducir conocida como REAL ID, un documento obligatorio para viajar en vuelos domésticos o ingresar a edificios del gobierno de Estados Unidos.

El nuevo formato busca unificar los criterios de seguridad y verificación de identidad, pero también impone requisitos más estrictos que muchos solicitantes no pueden cumplir.

Por esa razón, un grupo de personas no podrá tramitar el registro ni acceder a esta credencial, según lo confirmaron los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) estatales.

¿Quiénes no pueden sacar la licencia de conducir 2025 bajo la normativa REAL ID?

El principal motivo de exclusión es el estatus migratorio. La ley federal exige que el solicitante acredite presencia legal en Estados Unidos, lo que deja fuera a los inmigrantes indocumentados o a quienes no cuenten con un permiso de residencia o trabajo válido.

A diferencia de las licencias estándar, la REAL ID solo puede emitirse a ciudadanos, residentes permanentes o titulares de visas con validez vigente. Además, algunos estados no ofrecen licencias alternativas, lo que amplía la brecha entre solicitantes.

También pueden tener problemas quienes no presenten las dos pruebas obligatorias de residencia, exigidas para verificar domicilio físico, o documentos que acrediten su identidad legal y número de Seguro Social.

Foto: Archivo.

Cómo tramitar la licencia de conducir REAL ID en 2025 y qué documentos exige

El proceso para obtener la licencia REAL ID debe realizarse de manera presencial en el DMV del estado correspondiente, con cita previa y presentación de documentos originales o certificados.

Requisitos generales:

Prueba de identidad y fecha de nacimiento , como pasaporte o acta de nacimiento.

Número de Seguro Social (SSN) o prueba de elegibilidad.

Dos comprobantes de residencia física del estado donde se solicita.

Evidencia de estatus migratorio legal o ciudadanía estadounidense.

Los solicitantes deben asegurarse de cumplir cada paso, ya que los DMV no aceptan copias digitales ni documentación incompleta. En la mayoría de los estados, obtener la REAL ID reemplaza automáticamente la licencia anterior.