Una nueva medida que ya entró en vigor posiciona a California en una ruta de castigo más severo frente al automovilismo ilegal y a los espectáculos callejeros motorizados.

Lo que antes implicaba apenas una pequeña multa, ahora representa una amenaza real de perder tanto la licencia como el vehículo por un periodo importante.

Cambian las licencias de conducir para siempre: todos los conductores deberán cumplir estas nuevas normativas

La Ley AB 3085, también conocida como “Ley Gipson” en honor a su patrocinador, representa un cambio significativo en las normas de tránsito de California.

Firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2024 y con entrada en vigor parcial en 2025, esta normativa amplía las facultades de las autoridades para incautar vehículos, suspender licencias de conducir y aumentar sanciones para los conductores que participen en actividades peligrosas como carreras ilegales o exhibiciones de velocidad.

Esta medida se llevará a cabo por el aumento significativo de eventos ilegales de automovilismo callejero que ponen en riesgo la seguridad vial, obstaculizan el tránsito y han provocado accidentes graves alrededor de California.

Quedan en riesgo los vehículos, licencias e historiales legales de todos los conductores que cometan estas infracciones

Esta es la lista completa de todas las infracciones que pueden derivar en sanciones severas bajo esta nueva normativa en California:

Carreras callejeras: Participar en competencias de velocidad no autorizadas en calles o autopistas.

Exhibiciones de velocidad: Realizar maniobras peligrosas en la vía pública (giros, derrapes, “donuts”, bloqueos de calles).

Conducción temeraria: Conducir “con desprecio por la seguridad de personas o propiedad”

Conducción bajo la influencia (DUI) en contexto de exhibición: Si se participa en una carrera callejera bajo efectos del alcohol o drogas

Bloqueo intencional de vías públicas o autopistas: Todo aquel que bloquee intersecciones o autopistas para permitir carreras o exhibiciones.

Organización o promoción de eventos ilegales

Negarse a detenerse ante la autoridad

Reincidencia en cualquiera de los delitos menores

Las sanciones que pueden enfrentar todos los conductores en California: la lista completa