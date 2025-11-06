En esta noticia

El Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts (RMV) mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos que todos los residentes deben cumplir para poder renovar su licencia de conducir sin inconvenientes.

En ese marco, las autoridades detallan claramente que contar con ciertas multas no resueltas en el historial de conducción será un impedimento claro al momento de realizar el trámite para actualizar este documento.

Confirmado por el Gobierno: prohíben renovar la licencia de conducir a quienes tengan estas multas

Massachusetts impide que todos los conductores con multas de estacionamiento impagas, impuestos especiales o infracciones de EZ-Pass renueven su licencia de conducir.

Para poder realizar el trámite, primero deberán deshacerse de estas obligaciones y asegurarse de que no exista ningún pendiente.

En caso de mantener un historial de conducción limpio, las autoridades detallan que el proceso de renovación podrá iniciarse en línea, pero será necesario visitar una oficina en persona para poder completar la gestión.

Información importante sobre la renovación de la licencia de conducir

La licencia de conducir puede renovarse hasta un año antes de que caduque oficialmente y hasta dos años después de que haya dejado de considerarse válida para las autoridades.

En caso de haber superado este período, el solicitante deberá volver a tomar su examen de aprendiz y el examen práctico de manejo.

Quienes renovaron o solicitaron una nueva credencial y después de 30 días no recibieron el documento, tendrán que comunicarse con el RMV para que el caso se siga de cerca.