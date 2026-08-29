La Ley AB 3085 de California, conocida como Gipson, establece cambios en las reglas sobre incautación de vehículos frente a ciertas infracciones.

Esta norma incorpora los concursos de velocidad y las exhibiciones entre los delitos que pueden dar lugar a la incautación de un vehículo, siempre que la orden sea emitida por un magistrado.

Cuándo puede incautarse un vehículo, según esta ley de California

Para que la incautación pueda tener lugar, un magistrado debe emitir una orden que autorice al agente a incautar el vehículo.

La declaración jurada que presente el agente debe poder demostrar una causa razonable para creer que el vehículo fue utilizado en la comisión de alguno de los delitos que contempla la normativa.

Entre las situaciones se encuentran quienes conducen con intención de evadir a las autoridades, huir voluntariamente o intentar eludir a un agente de la ley que lo persigue.

La normativa fue incorporada y ya se encuentra en vigencia

Qué dice la ley AB 3085 sobre las carreras de velocidad

La norma incorpora los casos en los que una persona participa en un concurso de velocidad o una exhibición de velocidad en una autopista o aparcamiento fuera de la vía pública.

Cuando se cumplen las condiciones previstas y existe una orden, un vehículo puede ser incautado y retirado por un agente de la ley.