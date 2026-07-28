En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del euro cerró a USD 0.8777 este martes, 28 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.01%.

En el mercado del euro, la última semana registró una variación de 9.12% y en el último año un cambio de 299.23%, indicando una tendencia general al alza.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, 2.57%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 5.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días consecutivos ha experimentado un aumento en su valor. Esto se debe a factores como la mejora en indicadores económicos y la estabilidad política en la zona euro.

Esta tendencia sugiere una recuperación de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser beneficioso para las exportaciones y la inversión en la región. Sin embargo, es importante monitorear si esta alza se mantendrá en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 28 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.