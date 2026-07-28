En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso dominicano cerró a USD 57.82 este martes, 28 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.47%.

El peso dominicano registró en la última semana una variación de -0,31% y en el último año acumula -8,22%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

Conoce la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana es del 10.53%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.47%.

La cotización del peso dominicano en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor, beneficiando a los importadores y consumidores en general.

En contraste, si el dato de 1 fuera igual a -1, significaría que la tendencia es a la baja, lo que podría afectar negativamente la economía local.

La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del peso dominicano, lo cual podría ser indicativo de una mejor salud económica en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 28 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.