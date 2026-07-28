La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.621 este martes, 28 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 2.22%.

La cotización del Quetzal guatemalteco avanzó 2.26% en la última semana y acumuló una variación anual de 1.83%, señalando una apreciación reciente con tendencia positiva en el año.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco fue del 23.77%, superando la volatilidad anual del 20.34%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es mayor que cero. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. A lo largo de la semana, los incrementos constantes en la cotización reflejan un ambiente económico favorable.

No obstante, es importante seguir monitoreando esta tendencia en los próximos días. Si el dato 1 se mantiene en cifras positivas, podríamos esperar un crecimiento sostenido del Quetzal, pero cualquier cambio a la baja podría revertir los avances recientes.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 28 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.