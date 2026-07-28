En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este martes, 28 de julio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7522. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.04%.

La cotización de la Libra esterlina mostró un avance: en la última semana subió 60.18% y en el último año acumuló un alza de 122.46%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana fue del 3.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.02%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo cual es un indicativo favorable para los inversores.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, significaría que la Libra esterlina estaría experimentando una disminución en su cotización. Por lo tanto, el análisis actual sugiere que la economía británica podría estar encontrando señales de recuperación y confianza en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 28 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.