Al cierre de mercados de este martes, 28 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3201.13. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.49%.

En la última semana, el Peso colombiano retrocedió -0.45% y en el último año acumuló una variación de -14.56%, mostrando una tendencia bajista en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso colombiano fue del 3.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.23%.

La cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es superior a 0. Esto sugiere que la moneda se ha fortalecido frente a otras divisas, lo cual es alentador para la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días, ya que fluctuaciones inesperadas pueden revertir el avance actual. Un análisis más profundo podría indicar si esta tendencia es sostenible o si se trata de un rebote momentáneo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 28 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.