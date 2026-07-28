En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.4228 este martes, 28 de julio de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.16% en comparación con la cotización del día anterior.

El peso mexicano mostró un leve avance semanal de 0.06%, pero en el último año acumula una caída de 6.70%, indicando una tendencia anual negativa pese a la estabilidad reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 5.42%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.50%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un crecimiento constante respecto a su valor anterior. Este aumento indica una mayor fortaleza de la moneda frente a otras divisas en el mercado.

Esta tendencia sugiere un panorama optimista para la economía mexicana, aunque es importante monitorizar factores externos que puedan influir en su estabilidad futura.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 28 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.