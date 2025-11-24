Si tienes alguno de estos 9 apellidos significa que tu linaje es 100% estadounidense. (Fuente: Archivo)

Obtener la ciudadanía estadounidense es el objetivo de muchas personas. Sin embargo, el proceso puede largo y tedioso por los requisitos legales que deben cumplirse, tales como el tiempo de residencia, el dominio básico del idioma inglés y el conocimiento sobre la historia y el sistema de gobierno de Estados Unidos.

La buena noticia es que existen atajos poco comunes que pueden facilitar el camino. Uno de estos ellos está relacionado con la procedencia del apellido. En este sentido, las personas que poseen un linaje completamente americano pueden tener ciertas ventajas en los trámites migratorios.

Quiénes pueden pedir la ciudadanía estadounidense

Tener un apellido con raíces históricas en Estados Unidos no otorga automáticamente la ciudadanía. Es indispensable cumplir con ciertos criterios legales específicos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Estados Unidos facilita la ciudadanía a las personas con estos apellidos.(Fuente: Archivo)

No obstante, los apellidos de linaje americano pueden simplificar el proceso de verificación de antecedentes, lo que podría acelerar varios pasos de los trámites migratorios. Además, representa una gran ventaja para aquellos que tienen vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses porque el patrocinio familiar es una de las vías más rápidas para acceder a la naturalización.

Los 7 apellidos de linaje 100% estadounidense

Entre los apellidos que se destacan en Estados Unidos, algunos apellidos comunes presentan mayores probabilidades de aparecer en bases de datos oficiales, lo que simplifica los procesos migratorios. Los apellidos más relevantes incluyen:

Anderson

Brown

Davis

Johnson

Jones

Miller

Smith

De acuerdo con especialistas en inmigración, la identificación de estos apellidos puede ser un factor determinante en la agilidad de los trámites migratorios.

Los requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense

El linaje o apellido de una persona no influye en los criterios legales establecidos para la obtención de la ciudadanía estadounidense. No obstante, existen casos excepcionales, como los descendientes directos de ciudadanos estadounidenses o situaciones vinculadas a la ciudadanía por nacimiento en el extranjero, donde puede haber vías más directas.

El proceso de naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense no se limita únicamente al apellido, sino que requiere la presentación de documentación y el cumplimiento de ciertos requisitos obligatorios. Estos requisitos incluyen: