Estados Unidos enfrenta una jornada marcada por contrastes climáticos fuertes, con fuertes tormentas, nevadas intensas y temperaturas inusualmente altas en varios estados. El National Weather Service (NWS) advirtió que las condiciones podrían complicar el tránsito, generar cortes de energía y afectar actividades al aire libre en amplias zonas del país.

Desde la Costa Este hasta las Montañas Rocosas, las autoridades meteorológicas anticiparon que la combinación de aire húmedo, sistemas frontales activos y una masa de aire frío en el norte definirá el clima del día. Por este motivo, las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse informados a través de los reportes oficiales del NWS y seguir las indicaciones locales.

Fuertes tormentas en el sur y el valle del Mississippi

El National Weather Service emitió alertas por tormentas fuertes y riesgo de vientos dañinos en estados como Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama y Arkansas.

Según el organismo, “las condiciones atmosféricas favorecen la formación de tormentas capaces de producir ráfagas intensas, granizo y posibles tornados aislados”.

Se prevén lluvias acumuladas que podrían causar inundaciones repentinas en zonas de drenaje limitado.

Nevadas y frío extremo en el norte y el medio oeste

El NWS informó que una masa de aire frío del ártico avanza sobre el norte de Minnesota, Dakota del Norte, Montana y Wisconsin, generando nevadas moderadas a fuertes en áreas de mayor altitud. Las temperaturas caerán por debajo de lo normal, con sensaciones térmicas que pueden bajar de cero.

El servicio meteorológico señaló que las condiciones “podrían reducir significativamente la visibilidad en carreteras”, especialmente durante la tarde y la noche.

Lluvias y viento en la Costa Este

Desde Nueva York hasta Carolina del Norte, el día estará marcado por lluvias sostenidas y ráfagas moderadas.

El NWS comunicó que un sistema frontal estacionario seguirá afectando la región con precipitaciones intermitentes, aunque sin el riesgo de tormentas severas que se espera en el sur del país.