Hervir cáscaras de manzana y canela: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. (Fuente: Imagen generada con ChatGPT)

El aroma dulce de la manzana combinado con el toque especiado de la canela puede transformar el clima de cualquier hogar en pocos minutos. Por eso, hervir estos ingredientes se volvió un ritual simple y cada vez más popular entre quienes buscan pequeños gestos cotidianos para sentirse mejor sin recurrir a productos artificiales.

Lejos de ser solo un truco casero, esta preparación tiene beneficios concretos, tanto para la casa, como para el bienestar físico y emocional.

Para qué sirve hervir cáscaras de manzana y canela

Uno de los principales usos de esta mezcla es aromatizar naturalmente la casa. Al hervirse, la manzana libera compuestos dulces y frescos, mientras que la canela aporta un aroma cálido y especiado que ayuda a neutralizar olores persistentes, como los de cocina o encierro.

Hervir cáscaras de manzana y canela: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. (Fuente: ShutterStock)

Además, muchas personas la utilizan como infusión ambiental relajante. El vapor que se genera contribuye a crear una sensación de calma y bienestar, ideal para momentos de descanso o para acompañar rutinas nocturnas. También se la asocia con una sensación de ambiente más limpio y acogedor, sin recurrir a aerosoles ni químicos.

Por qué recomiendan hacerlo y cómo prepararlo

La recomendación principal tiene que ver con su simplicidad y bajo costo. Aprovechar cáscaras de manzana que normalmente se descartan convierte esta práctica en una opción sustentable y accesible.

Hervir cáscaras de manzana y canela: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. (Foto: Freepik)

Para prepararla, basta con colocar las cáscaras de una o dos manzanas en una olla con agua, sumar una o dos ramas de canela y llevar a hervor durante varios minutos. A medida que el agua se calienta, el aroma comienza a expandirse por el ambiente. Se puede dejar hervir a fuego bajo y agregar agua si es necesario.