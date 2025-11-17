El diamante más grande de la historia llegó a ser de 3106 quilates y actualmente permanece esparcido entre las joyas más icónicas de la Corona Británica.

Si bien esta gema preciosa fue hallada hace 120 años, actualmente mantiene el Récord Mundial Oficial al diamante más grande alguna vez descubierto, desenterrado cerca de Pretoria, Sudáfrica.

Historia del diamante más grande del mundo: una joya que confundió a su descubridor

El hallazgo tuvo lugar en 1905 y fue responsabilidad de Frederick Wells, quien estaba trabajando en una mina de diamantes a más de 5 metros de profundidad cuando se topó con la joya máxima del yacimiento.

Al principio, la historia relata que su tamaño y apariencia hicieron que Wells confunda la joya con un cristal, sin embargo, al descubrir el valor real del descubrimiento, dos años después la vendió por 150,000 libras al gobierno de Transvaal.

El diamante más grande del mundo fue hallado en Sudáfrica. Fuente: Official World Record.

Una joya que marca la historia de la Corona Británica

En búsqueda de otorgar un obsequio al rey británico Eduardo VII, la joya fue entregada a la Royal Asscher Company, donde se partió en dos mitades y luego en nueve grandes partes y 96 fragmentos.

Según lo informa el Récord Mundial Oficial todas las gemas actualmente se conservan y una de las más valiosas, conocida como Cullinan I se encuentra incrustada en una de las mayores joyas de la Corona Británica, que se utiliza durante las ceremonias de coronación.

Además, otros dos fragmentos importantes de este diamante también se encuentran dentro del patrimonio británico, la Estrella Mayor y la Estrella Menor de África, como parte de las joyas reales.

La pieza más importante de esta gema preciosa

Cullinan II es una de las gemas más imponentes de este diamante y puede observarse en una de las principales coronas ceremoniales utilizadas por la realeza.

La Corona Imperial, donde actualmente se encuentra este tesoro de 317 quilates se encuentra en el Museo de la Torre de Londres junto con otras joyas de su patrimonio, expuestas para quienes deseen visitarlas.