Un equipo de investigadores identificó una bacteria antigua atrapada en el hielo durante más de 5.000 años que, sorprendentemente, muestra resistencia a antibióticos modernos utilizados actualmente para tratar infecciones graves. La cepa, denominada Psychrobacter SC65A.3, fue recuperada de un núcleo de hielo extraído a unos 25 metros de profundidad. Tras años de conservación en condiciones estériles, los científicos lograron aislarla y analizar su composición genética. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista científica Frontiers in Microbiology. El descubrimiento reabre el debate sobre cómo la resistencia a los antibióticos podría haberse desarrollado en la naturaleza mucho antes de la medicina moderna y plantea nuevos interrogantes sobre los riesgos asociados al deshielo de regiones polares. Durante el análisis de laboratorio, los investigadores sometieron la cepa Psychrobacter SC65A.3 a pruebas con 28 antibióticos pertenecientes a diez familias diferentes, muchas de las cuales se utilizan hoy para tratar infecciones urinarias, respiratorias, cutáneas o del torrente sanguíneo. Los resultados fueron sorprendentes: la bacteria mostró resistencia a diez antibióticos modernos, algo inesperado para un microorganismo que permaneció congelado durante milenios. El estudio genético también reveló que el microorganismo posee más de 100 genes vinculados a mecanismos de resistencia, lo que sugiere que estas capacidades evolutivas existían mucho antes de que los antibióticos comenzaran a utilizarse en medicina. La investigadora Cristina Purcarea, del Instituto de Biología de Bucarest de la Academia Rumana, explicó que este tipo de hallazgos demuestra que la resistencia bacteriana es un fenómeno natural del ambiente. Según la científica, estudiar microbios preservados en hielo permite comprender mejor cómo evolucionaron estos mecanismos defensivos. Más allá del descubrimiento en sí, los expertos advierten que este tipo de microorganismos plantea un desafío adicional. El derretimiento de los hielos en regiones polares podría liberar bacterias antiguas que permanecieron aisladas durante miles de años. Durante el análisis del genoma de Psychrobacter SC65A.3, los científicos detectaron cerca de 600 genes cuya función todavía es desconocida, lo que indica que podría existir una enorme cantidad de procesos biológicos aún sin explorar. Además, el estudio identificó 11 genes con potencial para inhibir o destruir otros microorganismos, incluyendo bacterias, hongos y virus. Este descubrimiento abre una posible línea de investigación para desarrollar nuevos antibióticos en el futuro.