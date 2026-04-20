Tras la reciente firma del gobernador Ron DeSantis a la ley SB 246, Florida ha dado luz verde a una serie de nuevos diseños de placas especiales que no solo personalizarán los vehículos, sino que inyectarán recursos vitales en instituciones educativas con una altísima presencia de familias latinas. El corazón de esta nueva legislación late con fuerza en el sur del estado. Entre las entidades beneficiadas destacan la Miami Northwestern Alumni Association y el Miami Dade College (MDC). Ambas instituciones son pilares para la comunidad hispana; en el caso del MDC, los ingresos generados por la venta de estas placas se transformarán directamente en becas para estudiantes, abriendo puertas universitarias a jóvenes que dependen de estos apoyos económicos para continuar su formación. Por su parte, la asociación de exalumnos de la Miami Northwestern utilizará la recaudación para fortalecer programas académicos y atléticos. Para muchos padres de familia, este ingreso extra en las escuelas significa mejores uniformes, materiales y oportunidades de competencia para sus hijos, consolidando una red de seguridad que beneficia a las minorías más activas de la región. La SB 246 no se limita al ámbito escolar. La variedad de diseños busca conectar con las pasiones y el respeto de los conductores floridanos. Por ejemplo, los fanáticos de las artes marciales mixtas podrán portar la placa de la Ultimate Fighting Championship (UFC), cuyos fondos apoyarán a hospitales infantiles y programas de mentoría. Asimismo, el honor militar tiene un lugar especial: las placas de la United States Naval Academy y la United States Military Academy destinarán sus ingresos a subvenciones para veteranos y la Línea de Ayuda Legal para Veteranos de Florida. Otros diseños incluyen al St. Petersburg College, la Christopher Columbus High School y el Florida Film Legacy, diversificando las opciones para que cada conductor elija la causa que desea respaldar con su pago anual. Si estás planeando renovar tu matrícula, marca en el calendario el 1 de octubre. Esa es la fecha oficial en la que inicia la preventa de placas especiales en todo el estado. Es un proceso sencillo que permite a los ciudadanos contribuir directamente a su comunidad mientras cumplen con el trámite de circulación. Sin embargo, la ley es rigurosa con la transparencia. Para garantizar que cada dólar llegue a donde debe, las instituciones tienen un plazo de 60 días tras el arranque de la ley para presentar un plan financiero a cinco años. El estado de Florida ha sido enfático: queda estrictamente prohibido el uso de estos fondos para fines de lucro o actividades comerciales. Aquella entidad que no cumpla con informar el destino de sus ingresos perderá automáticamente el permiso para emitir su diseño, asegurando así que el beneficio llegue íntegro a quienes más lo necesitan.