El Gobierno de la Ciudad de Miami ofrece a los compradores de propiedades que cumplan con los criterios de elegibilidad un programa de préstamos diferidos y libres de intereses para fomentar la adquisición de una vivienda propia.

Este dinero no está destinado a la compra total del inmueble, sino a cubrir los costos iniciales o de cierre, aliviando la carga económica para residentes con ingresos bajos o moderados.

Entregan hasta 150,000 dólares para comprar viviendas y quienes se queden en ellas 15 años no tendrán que devolverlas

El Programa para Compradores de Vivienda por Primera Vez o First-Time Homebuyer Program otorga asistencia a familias de ingresos bajos y medios que busquen comprar su vivienda para cubrir gastos iniciales propios de esta operación.

Los fondos que otorga la ciudad no son un regalo, sino más bien una ayuda supervisada: permanecen respaldados por un gravamen y una cláusula legal para garantizar su devolución si se incumplen las condiciones .

En la práctica, esto significa que el beneficiario debe mantener esta propiedad como residencia principal durante 15 años para que la deuda quede completamente condonada. En caso de que el propietario venda la casa, la alquile, refinancie o deje de habitarla, deberá devolver a la ciudad el monto total de la asistencia recibida.

Si bien el monto a recibir varía en función de los ingresos y de la situación de cada familia, la ayuda para el pago inicial puede variar entre 40,000 dólares y 150,000 dólares.

El préstamo está destinado a cubrir gastos iniciales y de cierre. Fuente: archivo.

Requisitos que se exigen para entregar este dinero

De acuerdo con lo especificado, es esencial que se cumplan las siguientes condiciones para considerarse elegible para el programa

Propiedades

Deben ser residencias unifamiliares, adosados o condominios

Tiene que estar ubicada dentro de los límites de la ciudad de Miami

Debe cumplir con los estándares NSPIRE, de acuerdo con el HUD.

No debe superar los 494,000 dólares

Compradores

No pueden haber sido propietarios durante los últimos 3 años

Sus ingresos familiares deben ser iguales o menores al 80% de la renta media del área, según la tabla de ingresos

Deben poder afrontar un pago mensual basado en ingresos y deudas

Deben aportar sí o sí al menos 500 dólares de fondos personales para los gastos de entrada y de cierre

Cómo solicitar este dinero: el trámite paso a paso

Luego de constatar que se cumple con los criterios de elegibilidad, los pasos a seguir son

Pedir una solicitud para el programa en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario o llamando al 305-416-208 Recopilar todos los documentos necesarios (lista clicando aquí Asistir a un taller de Asesoramiento para Compradores de Vivienda en una agencia aprobada Contactarse con un prestamista y estar precalificado para un préstamo hipotecario Identificar la propiedad a comprar Obtener un compromiso hipotecario garantizado Enviar todos los documentos

“No es necesario reembolsar los fondos del préstamo inicial siempre que la propiedad se mantenga como residencia principal del solicitante durante el período de asequibilidad de 15 años”, afirman las autoridades.