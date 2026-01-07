Desde comienzos de 2026, manejar en Estados Unidos después de cierta edad dejó de ser exactamente igual que antes. Una nueva normativa del Departamento de Transporte (DOT) estableció un marco nacional para revisar cómo se evalúa la capacidad de conducción en personas de 70 años o más, con el objetivo de reforzar la seguridad vial sin imponer prohibiciones automáticas.

La reforma no busca retirar licencias en forma masiva, sino anticiparse a riesgos que crecen con el paso del tiempo y que, si no se detectan, pueden derivar en accidentes evitables.

Qué cambia con la nueva regulación para conductores jubilados y adultos mayores

La norma federal fija lineamientos que luego aplica cada estado a través del DMV. Entre los cambios más importantes se incluyen:

1-Evaluaciones periódicas de aptitud

Los conductores de 70 años o más pueden ser convocados a:

Exámenes de visión más frecuentes

Pruebas de reflejos y tiempo de reacción

En algunos casos, evaluaciones cognitivas básicas

Estas instancias no son punitivas: buscan detectar a tiempo posibles riesgos.

2-Cursos breves de actualización vial

Algunos estados incorporaron cursos obligatorios o recomendados sobre:

Cambios recientes en leyes de tránsito

Nuevas señales y diseños viales

Conducción en entornos urbanos más congestionados

Muchos adultos mayores destacan que estos cursos no solo informan, sino que aumentan la confianza al volante.

3-Alertas médicas y familiares

Otro punto clave es que médicos o familiares pueden expresar preocupaciones formales sobre la capacidad de conducción de una persona mayor. Esto no implica la pérdida automática de la licencia, sino la activación de una evaluación adicional.

La idea es intervenir antes de que un problema de salud derive en un siniestro vial.

No todos los estados aplican lo mismo

Aunque el marco es federal, la implementación varía:

Algunos estados permiten exámenes visuales por telemedicina .

Otros exigen controles presenciales obligatorios.

Estados con alta población mayor como Florida, California y Texas registran más demanda en el DMV.

Cada jurisdicción puede sumar requisitos propios, siempre dentro de los límites fijados por el DOT.

Qué son las licencias restringidas y cuándo se otorgan

No superar una evaluación no significa perder automáticamente el derecho a conducir. En muchos casos se otorgan licencias restringidas, que permiten:

Conducir solo durante el día

Circular dentro de un radio limitado

Evitar autopistas o zonas de alta complejidad vial

Es una forma de equilibrar seguridad y autonomía.