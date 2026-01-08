La ley HB 1226, un nuevo proyecto de ley de Illinois, tiene como finalidad modificar el código vehicular para establecer requisitos adicionales en la renovación de las licencias de conducir.

Esta iniciativa se centra especialmente en los adultos mayores de 75 años, con el propósito de facilitar el proceso de actualización de sus licencias, adaptando las exigencias a sus necesidades particulares.

Actualización de requisitos para la renovación de licencias en Illinois

En virtud de los criterios de seguridad vial, las autoridades de Illinois han implementado una nueva iniciativa que requiere que los adultos mayores de 75 años realicen una prueba práctica de manejo al momento de renovar sus licencias, la cual varía según los diferentes grupos de edad.

A continuación, se detallan las modificaciones de la ley según los distintos grupos de edad:

Adultos mayores de 70 años : Se eliminaría la obligación de realizar el examen práctico de manejo para la renovación. En su lugar, solo deberán aprobar un examen de vista y otro teórico.

: Se eliminaría la obligación de realizar el examen práctico de manejo para la renovación. En su lugar, solo deberán aprobar un examen de vista y otro teórico. Conductores de 75 a 78 años : Deberán continuar realizando la prueba práctica para la renovación de su licencia.

: Deberán continuar realizando la prueba práctica para la renovación de su licencia. Personas de 79 años o más : Deberán acudir presencialmente para renovar su licencia.

: Deberán acudir presencialmente para renovar su licencia. Mayores de 87 años : Estarán obligados a presentar el examen práctico de manejo para demostrar que conservan las habilidades necesarias y que su conducción no representa un riesgo para terceros.

: Estarán obligados a presentar el examen práctico de manejo para demostrar que conservan las habilidades necesarias y que su conducción no representa un riesgo para terceros. Titulares de licencias comerciales (CDL) mayores de 75 años: También deberán realizar el examen práctico en cada renovación, sin excepción.

Nuevas modificaciones en los exámenes teóricos de manejo

El proyecto de ley no solo introduce nuevas obligaciones en los exámenes prácticos de manejo, sino que también promueve la inclusión de preguntas actualizadas sobre las recientes normas de tránsito en los exámenes teóricos.

Este enfoque se centra especialmente en las normativas que afectan a ciclistas, con el propósito de alinear la legislación con las nuevas realidades urbanas y de movilidad.