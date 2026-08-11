La tarjeta Direct Express permite recibir beneficios de SSA sin necesidad de abrir una cuenta bancaria. Fuente: archivo.

Millones de adultos mayores pueden acceder a distintos programas de asistencia económica destinados a complementar sus ingresos.

La Administración del Seguro Social (SSA) fijó en US$1.491 por mes el pago federal máximo del SSI para una pareja elegible durante 2026.

Sin embargo, no se trata de un depósito automático: el importe final depende de los ingresos, recursos y situación de vivienda de cada beneficiario.

¿Quiénes pueden recibir hasta US$1.491 por mes del SSI?

El Supplemental Security Income (SSI), conocido como Seguridad de Ingreso Suplementario, proporciona pagos mensuales a adultos mayores y personas con discapacidades o ceguera que tienen ingresos y recursos limitados.

Para 2026, el pago federal máximo quedó establecido en:

US$994 mensuales para una persona elegible.

US$1.491 mensuales para una pareja elegible .

El monto de US$1.491 representa el máximo federal, por lo que una pareja puede recibir menos dependiendo de sus circunstancias económicas y habitacionales.

¿Qué requisitos deben cumplir los pensionados para acceder al beneficio?

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Para recibir SSI por edad, los solicitantes deben tener 65 años o más.

A diferencia de quienes solicitan el programa por discapacidad, los adultos mayores no necesitan demostrar una incapacidad para trabajar.

Entre las principales condiciones se encuentran:

Tener 65 años o más , o cumplir los requisitos de discapacidad o ceguera.

Contar con ingresos bajos o nulos .

Tener recursos limitados .

Cumplir con las reglas de residencia y elegibilidad correspondientes.

En el caso de una pareja, ambos integrantes deben ser elegibles para que se aplique el monto federal correspondiente a una pareja elegible.

El límite de recursos es clave para cobrar el SSI

Uno de los aspectos que más pueden determinar si una persona o pareja accede al beneficio es la cantidad de recursos que posee.

Para 2026, el límite de recursos establecido por el programa es de:

US$2.000 para una persona.

US$3.000 para una pareja.

Los recursos pueden incluir dinero en cuentas bancarias y determinados bienes, aunque existen activos que no se contabilizan de la misma manera bajo las reglas del SSI.

Por eso, tener 65 años o más no garantiza por sí solo el acceso al pago máximo. La SSA también analiza la situación económica del solicitante.