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Millones de adultos mayores pueden acceder a distintos programas de asistencia económica destinados a complementar sus ingresos.
La Administración del Seguro Social (SSA) fijó en US$1.491 por mes el pago federal máximo del SSI para una pareja elegible durante 2026.
Sin embargo, no se trata de un depósito automático: el importe final depende de los ingresos, recursos y situación de vivienda de cada beneficiario.
¿Quiénes pueden recibir hasta US$1.491 por mes del SSI?
El Supplemental Security Income (SSI), conocido como Seguridad de Ingreso Suplementario, proporciona pagos mensuales a adultos mayores y personas con discapacidades o ceguera que tienen ingresos y recursos limitados.
Para 2026, el pago federal máximo quedó establecido en:
- US$994 mensuales para una persona elegible.
- US$1.491 mensuales para una pareja elegible.
El monto de US$1.491 representa el máximo federal, por lo que una pareja puede recibir menos dependiendo de sus circunstancias económicas y habitacionales.
¿Qué requisitos deben cumplir los pensionados para acceder al beneficio?
Para recibir SSI por edad, los solicitantes deben tener 65 años o más.
A diferencia de quienes solicitan el programa por discapacidad, los adultos mayores no necesitan demostrar una incapacidad para trabajar.
Entre las principales condiciones se encuentran:
- Tener 65 años o más, o cumplir los requisitos de discapacidad o ceguera.
- Contar con ingresos bajos o nulos.
- Tener recursos limitados.
- Cumplir con las reglas de residencia y elegibilidad correspondientes.
- En el caso de una pareja, ambos integrantes deben ser elegibles para que se aplique el monto federal correspondiente a una pareja elegible.
El límite de recursos es clave para cobrar el SSI
Uno de los aspectos que más pueden determinar si una persona o pareja accede al beneficio es la cantidad de recursos que posee.
Para 2026, el límite de recursos establecido por el programa es de:
- US$2.000 para una persona.
- US$3.000 para una pareja.
Los recursos pueden incluir dinero en cuentas bancarias y determinados bienes, aunque existen activos que no se contabilizan de la misma manera bajo las reglas del SSI.
Por eso, tener 65 años o más no garantiza por sí solo el acceso al pago máximo. La SSA también analiza la situación económica del solicitante.