El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que los contribuyentes que hayan presentado su declaración de impuestos con datos incorrectos o incompletos deberán corregir el trámite para evitar problemas en el procesamiento y posibles sanciones. Cuando la información declarada no coincide con los registros oficiales o contiene errores relevantes, el organismo puede exigir que el contribuyente modifique o vuelva a presentar la declaración mediante una corrección formal. El IRS indica que los contribuyentes deben corregir su declaración cuando detectan errores en datos clave. Esto incluye situaciones como: Para corregir errores, el IRS permite presentar una declaración enmendada, que es un trámite utilizado para actualizar información previamente enviada. Este procedimiento permite: