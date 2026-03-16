En medio de la escalada militar por el conflicto en Medio Oriente, una nueva potencia se suma a la carrera por aumentar su poder militar. Se trata de Taiwán, una isla que en los últimos años se dedicó a reforzar su estrategia de defensa en un contexto de crecientes tensiones con China. Las autoridades taiwanesas sostienen que el fortalecimiento del aparato militar es clave para garantizar la seguridad nacional y mantener el equilibrio geopolítico en la región del Indo-Pacífico. En este contexto, el gobierno de Taiwán avanza en un plan para modernizar y fortalecer sus fuerzas armadas mediante la compra de equipamiento militar avanzado y nuevas inversiones en defensa. El Parlamento autorizó recientemente la firma de acuerdos de compra de armas con Estados Unidos por unos 9.000 millones de dólares, contratos que habían quedado estancados durante meses por disputas políticas internas. Entre los sistemas incluidos se encuentran misiles antitanque, sistemas de cohetes y artillería autopropulsada, armamento pensado para reforzar la capacidad defensiva de la isla frente a posibles amenazas externas. Además de estas compras, el presidente Lai Ching-te impulsa un plan mucho más amplio para reforzar el aparato militar del país. El presidente defendió la creación de un presupuesto especial de defensa de hasta 40.000 millones de dólares, destinado a modernizar el equipamiento militar, mejorar la preparación de las fuerzas armadas y fortalecer los sistemas de defensa frente a las crecientes tensiones con China en el estrecho de Taiwán. El fortalecimiento militar ocurre en paralelo con el rápido crecimiento económico de Taiwán, impulsado principalmente por su industria tecnológica y la producción de semiconductores. La economía taiwanesa creció 8,63 % en 2025, el ritmo más rápido registrado en los últimos 15 años. Para 2026, el gobierno incluso pronosticaba un crecimiento de 7,71 %, impulsado por la fuerte demanda internacional de tecnologías vinculadas a la Inteligencia Artificial. Taiwán produce alrededor del 60 % de los semiconductores del mundo y cerca del 90 % de los chips más avanzados, componentes esenciales para sectores estratégicos como la IA, la electrónica de consumo, los centros de datos y la industria automotriz. La empresa lider de este sector es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips por contrato del planeta y proveedor clave de gigantes tecnológicos como Apple, Nvidia y Qualcomm. Gracias a este impulso económico, el gobierno considera que la isla puede permitirse aumentar significativamente el gasto en defensa sin comprometer su estabilidad financiera.