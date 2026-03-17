La Transportation Security Administration confirmó un cambio clave que impacta a millones de viajeros: quienes no presenten una identificación válida, como la REAL ID, deberán pagar un cargo adicional de 45 dólares para poder volar dentro del país. La medida forma parte de la implementación definitiva de la REAL ID Act, que endurece los controles de seguridad en los aeropuertos. Según la TSA, el nuevo cobro no es una multa directa, sino un cargo por verificación de identidad dentro del sistema llamado ConfirmID. Este pago cubre un período de hasta 10 días de viaje, aunque no garantiza que el pasajero pueda abordar el vuelo. La TSA fue clara: sin una identificación válida, no hay acceso automático al avión. Los pasajeros en esta situación deberán: Incluso así, la agencia advierte que no hay garantía de que puedan volar. Para no tener que pagar los 45 dólares, la TSA recomienda: Sin alguno de estos documentos, podrías enfrentar demoras, controles adicionales y el pago obligatorio.