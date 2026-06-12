El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que los contribuyentes que no paguen correctamente los impuestos adeudados pueden enfrentarse a una serie de sanciones económicas, que incrementarán conforme más se demore este trámite.

Las penalizaciones aplicarán tanto a quienes presenten su declaración, pero no paguen el monto correspondiente, como a quienes omiten impuestos que debían informar.

La conocida como failure to pay penalty (multa por falta de pago) se calcula como un porcentaje de los impuestos pendientes y puede acumularse incluso durante meses hasta alcanzar un máximo del 25% del monto adeudado originalmente.

Quiénes podrán recibir estas multas del IRS

La sanción afectará a todas las personas que no paguen los impuestos en la fecha fijada por la agencia recaudadora. Cuando esto sucede, se envía una notificación o carta informando el monto adeudado y las penalidades correspondientes.

Si no se paga el monto que figura en la declaración, la multa será de 0.5% de los impuestos impagos por cada mes o fracción de mes en la que no se pagó el impuesto adeudado. Este porcentaje puede continuar incrementando hasta alcanzar el 25%.

IRS aplicará multas e intereses a quienes no paguen sus impuestos a tiempo. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo evitar que las multas de IRS sigan aumentando

Para evitar penalidades, la instrucción para contribuyentes es

Presentar y pagar los impuestos antes de la fecha límite

Solicitar una extensión para presentar la declaración cuando necesiten más tiempo para completarla

Solicitar un plan de pagos si no pueden abonar la totalidad de la deuda de una sola vez

Si una persona presentó su declaración a tiempo y ya tiene un plan de pagos aprobado por el IRS, la multa por falta de pago se reducirá al 0.25% por cada mes que se demore en pagar, siempre que el acuerdo se encuentre en vigencia.