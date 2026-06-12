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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que los contribuyentes que no paguen correctamente los impuestos adeudados pueden enfrentarse a una serie de sanciones económicas, que incrementarán conforme más se demore este trámite.
Las penalizaciones aplicarán tanto a quienes presenten su declaración, pero no paguen el monto correspondiente, como a quienes omiten impuestos que debían informar.
La conocida como failure to pay penalty (multa por falta de pago) se calcula como un porcentaje de los impuestos pendientes y puede acumularse incluso durante meses hasta alcanzar un máximo del 25% del monto adeudado originalmente.
Quiénes podrán recibir estas multas del IRS
La sanción afectará a todas las personas que no paguen los impuestos en la fecha fijada por la agencia recaudadora. Cuando esto sucede, se envía una notificación o carta informando el monto adeudado y las penalidades correspondientes.
Si no se paga el monto que figura en la declaración, la multa será de 0.5% de los impuestos impagos por cada mes o fracción de mes en la que no se pagó el impuesto adeudado. Este porcentaje puede continuar incrementando hasta alcanzar el 25%.
Cómo evitar que las multas de IRS sigan aumentando
Para evitar penalidades, la instrucción para contribuyentes es
- Presentar y pagar los impuestos antes de la fecha límite
- Solicitar una extensión para presentar la declaración cuando necesiten más tiempo para completarla
- Solicitar un plan de pagos si no pueden abonar la totalidad de la deuda de una sola vez
Si una persona presentó su declaración a tiempo y ya tiene un plan de pagos aprobado por el IRS, la multa por falta de pago se reducirá al 0.25% por cada mes que se demore en pagar, siempre que el acuerdo se encuentre en vigencia.