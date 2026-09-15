La industria aeronáutica ha logrado un avance notable hacia la realización de vuelos ultra largos. Airbus ha efectuado con éxito las pruebas de su nuevo A350-1000ULR (Ultra Long Range), diseñado específicamente para operar algunas de las rutas comerciales más extensas del mundo sin necesidad de hacer escalas.

Mediante una combinación de mayor capacidad de combustible, optimizaciones aerodinámicas y motores de última generación, el nuevo avión promete transformar el transporte aéreo al habilitar conexiones directas entre ciudades distantes por más de 18.000 kilómetros.

Avanzan las evaluaciones del avión comercial de mayor potencia global.

El nuevo Airbus A350-1000ULR fue concebido para llevar a cabo trayectos que, hasta hace poco, se consideraban inviables para la aviación comercial. Entre sus características más destacadas, se encuentran:

Alcance superior a los 18.000 kilómetros.

Capacidad para vuelos de más de 20 horas.

Menor consumo de combustible en comparación con generaciones anteriores.

Reducción de emisiones contaminantes.

Mayor confort para los pasajeros en trayectos ultra largos.

El nuevo Airbus A350-1000ULR fue concebido para llevar a cabo trayectos que, hasta hace poco, se consideraban inviables para la aviación comercial. airbus

Será posible volar a cualquier destino global sin escalas por primera vez.

La notable ventaja del A350-1000ULR radica en su habilidad para conectar importantes centros urbanos sin requerir escalas intermedias. Esto posibilitará la operación de trayectos tales como:

Nueva York – Singapur.

Londres – Sídney.

París – Auckland.

Los Ángeles – Dubái.

Toronto – Bangkok.

Cambiará la aviación de manera irreversible

Los especialistas sostienen que el aumento de las rutas sin escalas transformará la conectividad global. Las ventajas comprenden: