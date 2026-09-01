Tener el pasaporte fuera del plazo de vigencia puede ocasionar inconvenientes al intentar ingresar o salir de Brasil, Venezuela y Paraguay. En la mayoría de los casos, tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias presentes en los puntos de control requieren que este documento se mantenga dentro de su periodo de validez.

Un pasaporte vigente no solo precisa estar en condiciones físicas óptimas, como no poseer páginas rotas ni manchas, sino que también es imperativo que no haya expirado.

Brasil, Venezuela y Paraguay restringen el ingreso y la salida a quienes retrasen este trámite del pasaporte: ¿Cuáles son los requisitos de cada nación?

Cada una de estas regiones puede presentar excepciones; sin embargo, la norma general impone la presentación de un pasaporte válido. Para ello, es de suma importancia estar atento a los tiempos de vigencia y a la posible demora que surge una vez que se inicia el trámite de renovación.

Por lo general, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Pasaporte vigente y en adecuado estado.

y en adecuado estado. Documento de identidad válido en aquellos países que lo permiten.

en aquellos países que lo permiten. Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento.

Permisos migratorios o visas, cuando sea pertinente.

Requisitos sanitarios o formularios solicitados por ciertos destinos.

Cada una de estas regiones puede presentar excepciones; sin embargo, la norma general impone la presentación de un pasaporte válido. freepik

Las normativas de Brasil para la entrada y salida del territorio nacional

La nación brasilera exige a todos los extranjeros que deseen ingresar o salir del país la presentación de un pasaporte o documento que sea válido para viajes internacionales, conforme a las normas migratorias vigentes.

Los nativos de países que forman parte del Mercosur podrán ingresar a Brasil únicamente con un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar un pasaporte.

No obstante, tanto las autoridades migratorias como las aerolíneas tienen la facultad de denegar el embarque o ingreso si la persona no cumple con los requisitos establecidos para cada viaje.

Asimismo, los ciudadanos brasileros que deseen salir del país deben contar con la documentación requerida por el país de destino.

Las normas vigentes en Venezuela para la entrada y salida del territorio nacional.

En el contexto de Venezuela, se establece que los extranjeros que deseen ingresar al país deben presentar un pasaporte válido y vigente o un documento de viaje que sea reconocido bajo acuerdos internacionales.

Asimismo, los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar o salir del país deben identificarse como nacionales en el punto de control fronterizo, conforme a lo establecido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

En caso de presentar un pasaporte caducado, tanto las aerolíneas como los agentes de control migratorio se reservan el derecho de denegar el embarque.

No obstante, en ciertos casos, existen excepciones en las que se acepta el documento a pesar de haber superado su fecha de expiración bajo condiciones específicas.

Las normativas de Paraguay para la entrada y salida del territorio nacional

Paraguay requiere a los extranjeros que deseen ingresar al país que presenten un pasaporte o un documento de identidad vigente durante los controles en la frontera.

En virtud de los acuerdos del Mercosur, los ciudadanos de diversas naciones miembros pueden ingresar a la región únicamente presentando un documento de identidad vigente en lugar de un pasaporte para fines turísticos.

Los paraguayos que deseen llevar a cabo viajes internacionales deben tener su documentación en orden al momento de presentarla y cumplir con los requisitos establecidos por el país de destino.