Las autoridades migratorias de México, Guatemala y Honduras confirmaron que pueden negar el ingreso a extranjeros que lleguen con el pasaporte vencido, dañado o sin la vigencia mínima que exige cada país. La advertencia apunta a los viajeros que postergaron la renovación del documento antes de viajar.

El Instituto Nacional de Migración de México, el Instituto Guatemalteco de Migración y el Instituto Nacional de Migración de Honduras sostienen este requisito como parte de sus controles fronterizos habituales. La exigencia no afecta a los ciudadanos que reingresan a su propio país de origen.

¿Qué exige cada país para permitir el ingreso de extranjeros?

México no fija por ley una vigencia mínima obligatoria, pero exige que el pasaporte cubra toda la estadía prevista. El Instituto Nacional de Migración evalúa cada caso antes de autorizar el ingreso.

Guatemala y Honduras , en cambio, sí piden un margen de validez más amplio:

Guatemala: el Instituto Guatemalteco de Migración verifica autenticidad y vigencia del pasaporte; recomienda al menos seis meses de validez.

Honduras: exige un mínimo de seis meses de vigencia para extranjeros ajenos al bloque CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua).

México no fija por ley una vigencia mínima obligatoria, pero exige que el pasaporte cubra toda la estadía prevista. ChatGPT

¿Qué pasa si el pasaporte no cumple con los requisitos de vigencia?

Un extranjero que llegue con el documento vencido, deteriorado o sin la vigencia exigida puede enfrentar interrogatorios, revisiones adicionales o la negativa directa de ingreso. En México, la decisión final queda a criterio del oficial migratorio en el punto de entrada.